Une piétonne dans un état critique à Montréal

La jeune fille s'est retrouvée coincée sous les roues du camion, à l'angle des rues Chambord et Beaubien, a dit le Service de police de la Ville de Montréal. La coopération entre les policiers et les services d'Urgences Santé et du Service incendie Montréal a dû être nécessaire pour lui porter secours.

La victime, consciente, a été transportée en centre hospitalier pour un possible traumatisme crânien. Le conducteur et un témoin ont aussi été conduits à l'hôpital, en état de choc.

Les enquêteurs étaient sur place en après-midi pour tenter de déterminer les causes de l'accident. Selon les premières informations fournies par le SPVM, la piétonne aurait possiblement prêté attention à son cellulaire au moment de traverser l'intersection.