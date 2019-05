Granby: Québec relève le directeur de la DPJ de l'Estrie de ses fonctions

M. Carmant a demandé mercredi au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) de l'Estrie de mener une analyse interne «dans les plus brefs délais». Il n'a pas attendu les conclusions de cet exercice avant de conclure que la gestion de M. Trudel était «insatisfaisante».

«Les enquêtes publiques du coroner ont pour objet de déterminer les causes probables et les circonstances des décès, a expliqué la ministre. Et s'il est possible de le faire pour le coroner, de faire des recommandations pour éviter des décès semblables. Ça va donc exactement dans le sens que nous souhaitons», a-t-elle dit.

L'investigation du coroner s'ajoutera aux trois autres enquêtes déjà en cours. En plus de l'analyse du CIUSS, M. Carmant avait demandé mercredi à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de se pencher sur le dossier. À cela s'ajoute aussi l'enquête policière.

Une réflexion transpartisane

Mais au-delà de ces enquêtes, le premier ministre Legault souhaite aussi que les parlementaires mettent sur pied une instance transpartisane, à l'image de ce qui a été fait par le passé avec la commission Mourir dans la dignité, pour réfléchir au fonctionnement de l'ensemble des instances publiques, juridiques et policières qui interviennent auprès des enfants.

«Quand on voit les décisions qui ont été prises par les tribunaux, quand on voit que l'école était au courant, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de mieux protéger cette petite fille-là? Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça au Québec? Je veux qu'on regarde le dossier [...] dans son ensemble et qu'on le fasse de façon non partisane, avec tous les partis impliqués », a dit M. Legault.

Moment rarissime au Salon bleu, l'ensemble des parlementaires ont spontanément applaudi la main tendue du premier ministre, jeudi, même si cela contrevient aux règles parlementaires lors la période des questions. Dans le contexte, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a bien sûr permis à ses collègues souligner le moment de cette façon.

Pas de contraintes budgétaires

Quant aux listes d'attente qui prennent de l'ampleur dans les différentes DPJ du Québec, le premier ministre Legault a affirmé jeudi que les budgets seraient augmenté si nécessaire pour répondre aux besoins.

«J'ai rencontré ce matin [Lionel Carmant] entre autres pour discuter de budget. On a dans le dernier budget ajouté des ressources pour les DPJ et les centres jeunesse. Si c'est nécessaire d'en faire plus, on va en faire plus. C'est un devoir qu'on a envers nos enfants», a déclaré M. Legault.

Mercredi, le ministre Carmant avait confirmé qu'il y avait 3300 personnes en attente d'évaluation dans les DPJ du Québec à la fin mars.