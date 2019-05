Des Québécois impliqués dans la flambée de violence qui frappe la mafia ontarienne

Charles-Olivier Boucher-Savard, 29 ans, Martine Villeneuve, 27 ans, Jonathan Monette, 24 ans, et son père, Marc Monette, 53 ans, ont comparu au palais de justice de Hamilton pour être accusés de tentative de meurtre sur des membres non identifiés de la famille Luppino-Violi, important clan mafieux de la région.

Tous les accusés sont résidants de Montréal. Par le passé, Boucher-Savard et Villeneuve ont déjà été décrits comme des relations des Hells Angels dans le cadre d'enquêtes policières au Québec.

L'agression

Il y a un an, en avril 2018, les trois hommes du groupe auraient fait irruption dans la résidence d'un membre de la famille Luppino, dans la région de Hamilton. Selon le journal local Hamilton Spectator, la maison appartient à Natale Luppino, l'un des dirigeants du clan Luppino-Violi.

Un membre de la famille qui était à la maison a été poignardé, alors qu'un autre a réussi à fuir et à alerter les voisins. Les Québécois ont fui et la personne blessée a pu être soignée.

Questionné par La Presse, le détective Peter Thorn, de la police de Hamilton, a confirmé hier que l'attaque était liée aux activités criminelles de la famille mafieuse Luppino.

« Je crois que cela fait partie des actes qui se poursuivent dans le secteur de Hamilton et la grande région de Toronto », a-t-il dit en référence à la flambée de violence qui frappe la mafia en Ontario.

Ce sont deux autres services de police municipaux de la région de la Ville Reine qui avaient identifié la bande de Québécois comme un groupe actif dans la région susceptible d'être relié à des actes de violence impliquant le crime organisé et qui avaient mis la police de Hamilton sur leur piste.

Le détective Peter Thorn affirme que le motif exact de l'attaque n'est pas encore connu. Deux perquisitions ont été menées à Montréal avec l'aide de la Sûreté du Québec (SQ), dans une résidence et une voiture utilisée par Marc Monette.

Événements d'une rare violence

Les meurtres et tentatives de meurtre se succèdent à un rythme effréné dans les milieux mafieux de l'Ontario depuis un certain temps. Les deux clans mafieux qui conservaient la main haute sur la région de Hamilton depuis les années 60-70, les Musitano et les Luppino-Violi, ont été touchés.

« C'est plus de violence que nous n'en avons vu depuis des décennies. C'est difficile à suivre. Et le vide créé est plus grand que celui que nous observons depuis des décennies », explique Stephen Metelsky, policier récemment retraité qui a notamment enquêté sur la famille Violi et qui enseigne maintenant en criminologie à Hamilton.

La semaine dernière, Pat Musitano, soupçonné d'être le chef du clan Musitano, a été blessé par plusieurs coups de feu. Il a survécu. Son frère Angelo avait été assassiné il y a deux ans.