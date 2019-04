Un homme soupçonné d'une centaine de vols arrêté par une escouade anti-motards

Des policiers engagés dans une opération de surveillance des bars et de collecte de renseignements ont mis la main au collet d'un individu activement recherché, dans la nuit de vendredi à samedi, dans les Laurentides.

En entrant, vers 2 h, dans le bar Les 4 As, à Sainte-Agathe-des-Monts, les policiers ont rapidement dirigé leur attention vers un client.

Lorsqu'ils l'ont interrogé, celui-ci aurait décliné une identité qui, après vérification, s'est révélée fausse.

Les agents l'ont arrêté. L'homme de 48 ans, qui s'appelle en réalité Mario Mousseau, faisait l'objet de 13 mandats lancés par six corps de police différents. Il est soupçonné d'avoir commis plus d'une centaine d'introductions par effraction et de vols dans des résidences. La moitié de ces mandats ont été lancés pour des comparaisons d'ADN.

Avis de recherche

Il y a un an, la police de Laval avait lancé un avis de recherche concernant Mousseau, qu'elle soupçonnait d'avoir commis au moins huit vols dans des résidences sur son territoire.

Les médias avaient rapporté à l'époque que le stratagème du suspect - qui aurait sévi durant des années - était toujours le même : lorsque les occupants de la maison étaient partis travailler, il se glissait dans la résidence par un soupirail du sous-sol et faisait main basse sur tout ce qui s'appelle argent, bijoux et petits appareils électroniques. La police avait trouvé des traces d'ADN sur les différents lieux des vols.

Mousseau a été arrêté pour entrave et a comparu pour la première fois, par téléphone, samedi. Il demeure détenu et retournera au palais de justice de Laval demain pour, cette fois, être accusé de tous les vols dont il est soupçonné.

Opération Cibler

Mousseau a été appréhendé par les policiers de l'Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, dans le cadre de l'opération Cibler. Cette opération s'inspire un peu du travail des policiers des escouades Éclipse à Montréal, BIM à Longueuil et Équinoxe à Laval, qui sont spécialisées dans la surveillance des bars durant la nuit et la collecte de renseignements.

Les policiers de l'opération Cibler visent particulièrement les établissements où pourraient se trouver des vendeurs de stupéfiants, et les bars qui pourraient être fréquentés par les motards ou dont les employés pourraient être intimidés par ces derniers. Une opération Cibler a eu lieu au nord de Montréal durant tout le mois d'avril.

L'ERM Rive-Nord est composée de policiers de la Sûreté du Québec et des polices de L'Assomption, Terrebonne, Mirabel, Repentigny et Saint-Jérôme.

