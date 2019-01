Un importateur de drogue mort la veille de ses plaidoiries sur sentence

Selon nos informations, il semble que Copkov se trouvait avec une autre personne lorsqu'un individu a ouvert le feu en leur direction pour une raison inconnue.

« Nous venons d'être avisés par un ami proche. M. Copkov aurait été assassiné ou est décédé hier. Nous faisons actuellement des vérifications », a annoncé son avocate, Me Catherine Ranalli, au juge Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, en pleine salle de cour.

Copkov, un cascadeur de cinéma, était coaccusé avec trois autres individus, Louis Nagy, Robert Bryant et Marco Milan, d'avoir comploté pour importer des tonnes de haschisch et de cocaïne en 2011 et 2012. Il a été reconnu coupable de deux chefs liés au haschisch, mais acquitté des deux accusations reliées à la cocaïne. Avec ses coaccusés, M. Copkov devait subir ses plaidoiries sur sentence ce matin au palais de justice de Montréal. Les procédures ont tout de même lieu aujourd,hui pour les trois autres qui ont eux aussi été reconnus coupables sur certains chefs en novembre.

Les quatre hommes et d'autres individus avaient été arrêtés et accusés à l'issue d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada baptisée Célibataire. Elle concernait des complots pour importer de la drogue. Aucune drogue n'avait été saisie par les policiers.