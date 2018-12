Un poste de commandement de la SQ pour retrouver une Soreloise disparue

Un poste de commandement a été érigé dimanche, entre 11 het 14 h, pour tenter de recueillir de nouvelles informations qui permettraient de retrouver Mme St-Germain. La SQ n'a pas été en mesure d'indiquer à La Presse si des renseignements significatifs avaient été obtenus hier, mais a confirmé que l'enquête se poursuit activement.

Josée-Marie St-Germain a été vue pour la dernière fois mardi dernier, sur la rue Prince, à Sorel. Elle portait alors un manteau blanc avec un collet en fourrure foncée, une tuque brune et des jeans.

La femme mesure 1,65 m (5 '5 '') et pèse 48 kg (105 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et porte des lunettes pour la vue. Elle se déplacerait à pied.

Vendredi, quelques informations ont pu être transmises aux enquêteurs grâce à un autre poste de commandement.

« Toute information, aussi petite soit-elle, peut nous aider », a soulevé le sergent Claude Denis, de la SQ, invitant les citoyens qui pourraient aider à retrouver Mme St-Germain à communiquer, confidentiellement, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.