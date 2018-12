«Les gens disent que je suis un monstre», dit Stéfanie Trudeau

Stéfanie Trudeau, mieux connue par son numéro de matricule - 728 -, n'en a pas encore fini avec la vidéo qui l'a rendue célèbre, où on la voit asperger des manifestants de gaz poivre lors du soulèvement étudiant du printemps 2012 : l'ex-agente du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) comparaissait hier devant le Comité de déontologie policière pour défendre son comportement lors de cet événement.

Déjà sanctionnée pour plusieurs infractions déontologiques, et même reconnue coupable de voies de fait en cour criminelle pour une arrestation musclée, aussi survenue en 2012, la policière clame toujours qu'elle « faisait juste [sa] job » lors de ses diverses interventions controversées.

« C'est cette vidéo-là qui a tout commencé et qui a causé ma perte. Les gens disent que je suis un monstre, que je suis la pire police de Montréal », a-t-elle déploré, en marge de sa comparution, pour répondre à trois chefs d'accusation de n'avoir pas utilisé une pièce d'équipement (le gaz poivre en aérosol) avec prudence et discernement.

« C'est facile de porter plainte quand t'es assis dans ton salon et que tu vois un bout de vidéo. Mais la vidéo ne montre pas tout ce qui s'est passé avant, elle ne montre pas tout le contexte. »

Invalidité

Stéfanie Trudeau, 45 ans, a pris sa retraite du SPVM en 2015, après 20 ans de service, en raison des séquelles psychologiques héritées des épisodes très médiatisés de 2012 et des démêlés qui ont suivi avec la justice et le Comité de déontologie. Ces séquelles sont considérées comme une cause d'invalidité professionnelle, ce qui lui permet de toucher sa pleine pension.

« Juste me remettre de tout ça, ça a pris tout mon petit change », confie-t-elle.

Même si elle a remis son arme, l'ex-policière est toujours hantée par les gestes faits quand elle était en service.

« J'ai un casier judiciaire, je ne peux plus voyager, c'est difficile de me trouver un autre job. Dans n'importe quel milieu, les gens savent qui je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vis avec ça depuis six ans. »

- Stéfanie Trudeau

Si elle est reconnue coupable devant le Comité de déontologie, les sanctions qu'elle pourrait subir sont bien théoriques : il pourrait s'agir de suspensions, mais comme elle n'est plus policière, il n'y aurait aucune conséquence réelle.

Stéfanie Trudeau estime donc qu'il s'agit de « procédures abusives ». Mais « pour une question de principe, je vais me battre », affirme-t-elle.

Foule « agressive »

Hier, lors de la première des quatre journées d'audiences prévues, des collègues de la policière sont venus témoigner de l'ambiance « électrique » qui régnait dans la soirée du 20 mai 2012 dans les rues du centre-ville. Ils ont décrit une foule « agressive » et même « hostile » envers les policiers, qui se sont fait lancer des projectiles.

L'agent Augustin Bernard, qui était ce soir-là le supérieur immédiat de Stéfanie Trudeau, a expliqué qu'il craignait pour la sécurité des agents, parce que des manifestants se trouvaient derrière la ligne qu'ils avaient formée pour bloquer la rue Sainte-Catherine. C'est lui qui a donné à la policière l'ordre de disperser un petit groupe qui refusait de s'éloigner, a-t-il précisé.

La fameuse vidéo de l'altercation entre l'agente au matricule 728 et ces manifestants a été montrée plusieurs fois dans la salle d'audience. Un autre policier du SPVM, l'agent Louis Héroux, a témoigné avoir été incommodé par le gaz poivre utilisé par sa collègue, en plus d'affirmer qu'il n'avait pas senti, contrairement à son confrère, de menace pour les forces de l'ordre à ce moment de la soirée.

Poursuivie au criminel pour une arrestation musclée dans un appartement de l'avenue Papineau en octobre 2012, Stéfanie Trudeau a été reconnue coupable de voies de fait et condamnée à 60 heures de travaux communautaires, 12 mois de probation et une suramende de 100 $ en août 2017. Elle a cependant été autorisée en mars dernier à faire appel de cette condamnation. La date de son audition devant la Cour d'appel n'a pas été déterminée.