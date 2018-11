Saisie de drogue à Rigaud: une femme accusée

Agrandir

Le 3 octobre, une opération de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mené à la saisie de plus de 1000 timbres de fentanyl, un demi-kilo d'héroïne et près de 900 grammes de pseudoéphédrine et d'acide phénylacitique.

Photo archives La Presse canadienne