Poursuite policière: il ne reconnaît pas l'autorité de la justice et de la police

Le Longueuillois de 40 ans, qui comparaît depuis ce matin au palais de justice de Montréal pour tenter de recouvrer sa liberté, affirme qu'il n'est pas un « Freeman on the Land », ces « citoyens souverains » qui refusent de se soumettre aux lois.

Mais le discours qu'il tient se rapproche beaucoup de cette mouvance. Le tribunal a entendu une vidéo, diffusée sur Facebook, dans laquelle il traite les juges, les policiers et tout l'appareil judiciaire de « traîtres », d'« usurpateurs » et de « mangeux de marde », expliquant que les lois québécoises sont illégales.

« Je n'ai aucune intention d'obéir aux autorités municipales et provinciales, dit-il dans la vidéo, diffusée en juillet dernier. Si j'ai quelque chose à traiter, je vais le faire avec la GRC [Gendarmerie royale du Canada]. »

Si Sébastien Théodore a refusé de s'arrêter après avoir été intercepté par la SQ, c'est d'ailleurs parce qu'il se rendait au bureau de la GRC, puisqu'il estime que seule la loi constitutionnelle est légale, selon ce qui a été présenté en cour.

En cas d'interception par un policier, il prévient qu'il ne s'arrêtera pas. « Et si un comique décide de tirer du gun pour m'arrêter, vous allez être obligés de me tuer, gang de vidanges. Je ne me laisserai pas faire. Je vais être en légitime défense contre toute tentative d'arrestation illégale et arbitraire », lance-t-il dans un extrait de la vidéo.

Dans une autre intervention diffusée sur Facebook en août dernier, il prévient qu'il pourrait s'armer pour se protéger.

Sébastien Théodore est en conflit avec la Ville de Longueuil depuis qu'il a reçu une contravention pour des vitres teintées sur sa voiture. L'affaire a dégénéré au point où son permis a été suspendu.

C'est pour cette raison qu'un policier de la SQ l'a intercepté, alors qu'il traversait le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal. Il a ensuite été suivi par plusieurs auto-patrouilles du SPVM qui ont tenté de l'arrêter, sans succès.

La poursuite d'environ six minutes s'est déroulée en partie à basse vitesse, mais l'accusé aurait ensuite emprunté des rues à contresens et accéléré au-delà des limites permises, jusqu'à ce qu'il entre en collision avec une voiture de police.

Les deux véhicules se sont retrouvés sur le trottoir, sur la rue Sherbrooke, blessant gravement une femme de 42 ans, qui se trouve toujours à l'hôpital.

Le mois dernier, un jugement a donné raison à la Ville de Longueuil, qui demandait à Sébastien Théodore de retirer des propos jugés diffamatoires envers ses employés sur sa page Facebook, ce qui n'a toujours pas été fait.

Il doit maintenant répondre à des accusations de conduite dangereuse, de délit de fuite et de négligence criminelle, ces trois accusations aggravées par les blessures subies par la piétonne.