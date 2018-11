Trafic de stupéfiants: cinq arrestations dans l'ouest du Québec

Les suspects devraient tous comparaître en cour au palais de justice de Joliette, plus tard jeudi, sous des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, de trafic de stupéfiants et de complot.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte que l'enquête des policiers de l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO), débutée en mars dernier, tend à démontrer que ces individus approvisionnaient en drogue plusieurs organisations criminelles.

Des perquisitions réalisées en mai ont notamment permis la saisie de plus de 1,7 million de comprimés de méthamphétamine, d'environ 4 kilogrammes de cocaïne, de près de 114 kg de méthamphétamine permettant de produire entre 20 000 et 25 000 comprimés par kilogramme, de même que de presses à comprimés et d'argent.

Les suspects sont Tommy Charrette, 25 ans, de Sainte-Mélanie, Steven Sideris, 25 ans, de Laval, Steven Arthur Gaglia, 28 ans, de Laval, Pierre-Luc Savoie, 35 ans, de Saint-Félix-de-Valois, et Pierre-Olivier Clément, 35 ans, de Saint-Jean-de-Matha.