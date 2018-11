Leonardo Rizzuto conteste la perquisition à sa résidence

À l'ouverture de son procès pour possession d'arme et possession de cocaïne ce matin au palais de justice de Montréal, Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia, Vito Rizzuto, a présenté une requête pour faire casser le mandat qui a permis à la police de perquisitionner sa résidence, le 19 novembre 2015.

Ce jour-là, Leonardo Rizzuto a été arrêté à l'issue d'une importante enquête baptisée Magot qui a permis à l'Escouade régionale mixte (ERM), chapeautée par la Sûreté du Québec, de décapiter une alliance mafia-Hells Angels-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais.

Dans la foulée de cette enquête, Rizzuto a également été accusé de complot pour trafic de stupéfiants et de gangstérisme mais les accusations sont tombées lorsqu'un juge a déclaré illégale l'écoute électronique installée par la police dans le bureau de l'ancien criminaliste Loris Cavaliere.

Leonardo Rizzuto et ses avocats tentent maintenant la même tactique avec la perquisition effectuée chez lui, et au cours de laquelle les enquêteurs ont découvert deux pistolets, dont un chargé, et un sachet contenant 5 grammes de cocaïne.

Fait à noter, la perquisition à sa résidence de Laval s'est déroulée en présence de deux représentants du Barreau, car Leonardo Rizzuto a le titre d'avocat.

Si le fils cadet du défunt parrain réussit à faire casser ce mandat, les accusations tomberont elles aussi.

L'éléphant dans la pièce

Assis dans la salle en compagnie de sa soeur, Libertina, Leonardo Rizzuto semble détendu. Il écoute avec attention les plaidoiries de l'un de ses avocats, Me Frank Adario, un criminaliste de Toronto.

D'emblée, Me Adario a indiqué que le mandat doit être cassé notamment parce que la police n'avait rien entre les mains qui permettait de croire que son client était impliqué dans le trafic de stupéfiant lorsqu'elle a fait irruption chez lui et que l'enquête Magot était teintée dès le début.

« La Charte des droits et sa vie privée ont été violées », a dit Me Adario.

« Leonardo Rizzuto était l'éléphant dans la pièce. Il a un nom de famille célèbre en raison de tout ce que les journaux ont écrit sur son père. L'enquête a débuté en raison de la longue carrière du père. Aurait-on agi de la même façon si le nom de mon client aurait été Joe Smith plutôt que Rizzuto ? », a questionné le criminaliste devant la juge Julie Riendeau de la Cour du Québec.

Me Adario affirme que ni la filature policière ni l'écoute électronique ne démontre que Leonardo Rizzuto aurait pu être impliqué dans le trafic de stupéfiant.

Méticuleusement, il a aussi égrainé les propos des neuf sources policières citées dans l'affidavit au soutien des mandats de perquisition de l'enquête Magot, et souligné qu'à l'origine, le projet d'enquête visait principalement quatre individus au sein de la mafia montréalaise : Vito Rizzuto (mort de façon naturelle en décembre 2013), Stefano Sollecito, Tonino Callocchia (tué en 2014) et Marco Pizzi.

Il a affirmé qu'aucune des sources policières ne parle de Leonardo Rizzuto sauf une, la source JJ.

Celle-ci a déclaré aux policiers qu'après la mort de Vito Rizzuto, Stefano Sollecito, Tonino Callocchia, Vito Salvaggio et Leonardo Rizzuto étaient les nouveaux « décideurs » de la mafia, et que Leonardo utilisait son titre d'avocat pour passer des messages.

« Il n'y a pas de détails, les informations sont de nature générale et leur provenance n'est pas claire. On ne sait pas si la source a été contaminée par les médias », a critiqué Me Adario.

Ce dernier poursuit sa plaidoirie cet après-midi. La poursuite, assurée par Me Matthew Ferguson et Me Marie-Christine Godbout, devait aussi débuter la sienne. On s'attend à ce que le débat se poursuive demain.

