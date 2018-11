Nouveau-Brunswick: le procès de Dennis Oland avorte

Un avortement de procès a été prononcé mardi matin à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au second procès de Dennis Oland, accusé du meurtre au second degré de son père, Richard Oland.

Ce coup de théâtre est survenu un peu plus d'un mois après la sélection des jurés en vue de ce procès complexe qui devait durer au moins quatre mois. Le dépôt de la preuve devait débuter en cour mardi.

Le juge Terrence Morrison, de la Cour du Banc de la reine du Nouveau-Brunswick, a expliqué que des irrégularités se sont produites lors de la sélection des 16 membres du jury, qui est donc dissout. Il a remercié les jurés mardi, leur indiquant que leur présence n'était plus requise.

Un procès devrait donc avoir lieu devant juge seul à compter de mercredi.

Dennis Oland, qui a déjà plaidé non coupable, devra de nouveau être mis en accusation et il devra ensuite soumettre un plaidoyer. Si l'accusé répète qu'il est non coupable, le juge Morrison émettra ses remarques préliminaires et le nouveau procès sans jury pourra ensuite débuter.

Le 7 novembre dernier, le procès de Dennis Oland avait été ajourné jusqu'à ce mardi. Le juge Morrison avait alors expliqué que des imprévus avaient bouleversé les agendas.

Dennis Oland, qui est âgé de 50 ans, est soupçonné du meurtre de son père survenu à Saint-Jean, en 2011.

Richard Oland était un ancien dirigeant de la brasserie Moosehead jusqu'à ce qu'il quitte à la suite d'une dispute au sujet du contrôle de l'entreprise familiale, au début des années 1980.