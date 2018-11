Nouveau-Brunswick: le jury est remercié au procès de Dennis Oland

Le juge Terrence Morrison, de la Cour du Banc de la reine, a renvoyé les jurés chez eux et annoncé qu'il entendra l'affaire seul.

Le développement stupéfiant survient un peu plus d'un mois après la sélection du jury pour ce procès complexe, qui devait durer au moins quatre mois.

Le juge Morrison a annoncé une nullité de procès lors de ce qui aurait dû être le début de la présentation des preuves lors du deuxième procès en justice de M. Oland pour la mort de son père, Richard Oland, en 2011.

Le magistrat a expliqué que le processus de sélection des jurés comportait des « irrégularités » dont la Couronne n'était pas au courant.

« On ne peut rien y faire, a déclaré le juge Morrison aux jurés en les remerciant pour leurs services. Vos services ne sont plus nécessaires. »

L'avocat de la défense, Alan Gold, a précisé que la police de Saint-Jean avait outrepassé les limites en enquêtant sur le jury, ce qui avait entraîné l'annulation du procès.

Les 16 membres du jury ont donc été remerciés et le procès se poursuivra mercredi, mais seulement devant le juge Morrison.

M. Oland devra être réaccusé et inscrire son plaidoyer. Il y aura ensuite des plaidoiries d'ouverture et, enfin, le nouveau procès pourra commencer.

Dennis Oland, sa femme Lisa et sa mère Connie étaient tous dans la salle d'audience lors de l'annonce du juge, le plus récent rebondissement dans une affaire qui en compte déjà plusieurs.

Le corps de Richard Oland a été découvert le 7 juillet 2011 dans son bureau du centre-ville de Saint-Jean.

Âgé de 69 ans, l'homme d'affaires et ancien dirigeant de la brasserie Moosehead avait reçu 45 coups contondants et violents à la tête, au cou et aux mains, bien qu'aucune arme n'ait jamais été retrouvée.

Dennis Oland, son fils unique, a été inculpé de meurtre au deuxième degré en 2013 et condamné en 2015 à l'issue d'un procès qui a rassemblé près de 50 témoins et révélé une affaire s'appuyant sur ce que le juge qui a entendu l'affaire a appelé une preuve essentiellement circonstancielle.

Après sa condamnation en 2015, Dennis Oland a sangloté de manière incontrôlable. Les membres de la famille ont pleuré et se sont enlacés, beaucoup semblant abasourdis par le verdict rendu après environ 30 heures de délibérations.

Toutefois, le verdict du jury dans cette affaire a été annulé en appel en 2016 et un nouveau procès ordonné.

Au cours du premier procès, la Couronne s'est concentrée sur les questions de motivation possibles, y compris les difficultés financières de Dennis Oland et le fait qu'il savait que son père avait une maîtresse.

Mais lors de son propre témoignage, Dennis Oland a minimisé l'importance de ses finances et déclaré qu'il ne les avait jamais abordées avec son père. Il a également ajouté que les deux hommes n'avaient jamais discuté de la liaison de son père.

La défense a présenté une vidéo montrant Dennis Oland et son épouse faisant leurs courses plus tard dans la soirée du 6 juillet 2011, au moment où des personnes travaillant sous le bureau de Richard Oland ont déclaré avoir possiblement entendu le son du meurtre.

La preuve essentielle pour la Couronne était une veste marron portée par Dennis Oland, qui portait un certain nombre de petites taches de sang et un ADN correspondant au profil de Richard Oland. Cependant, aucun des témoins experts n'a pu dire depuis combien de temps le sang se trouvait sur la veste ni comment il y était arrivé.

Mais, il y avait aussi quelques incohérences dans son histoire.

Dennis Oland avait déclaré à la police qu'il s'était rendu au bureau de son père à deux reprises le 6 juillet 2011 et qu'il portait un blazer bleu marine. Selon les témoignages et la vidéo de la caméra de surveillance, il portait une veste marron et Dennis Oland lui-même a admis qu'il était retourné au bureau une troisième fois pour récupérer un document pour son oncle.

La Couronne a souligné ces incohérences lors du contre-interrogatoire de Dennis Oland, qui avait indiqué lors de sa déclaration à la police qu'il était nerveux et sous le choc.

La famille croit fermement que Dennis Oland est innocent.

« Nous continuons de croire que notre neveu et cousin Dennis est innocent et nous le soutiendrons, ainsi que les membres de sa famille, tout au long du processus judiciaire », a déclaré Derek Oland, le président exécutif de Moosehead, dans un communiqué publié en 2015.