Un couple de Trois-Rivières arrêté pour avoir séquestré des sexagénaires

La police de Trois-Rivières a arrêté un couple qui aurait séquestré dans son sous-sol deux sexagénaires vulnérables et les aurait exploités pendant des années, notamment en contrôlant leurs finances.

Guy Boileau, 55 ans, et Marie-Jeanne Côté, 54 ans, ont été arrêtés jeudi et doivent comparaître aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. Ils font face à des accusations d'enlèvement, de voies de faits, de menaces et d'extorsion envers un couple qui était complètement sous leur contrôle.

Selon la police, Marie-Jeanne Côté avait rencontré le couple de victimes dans la région de Rimouski il y a quelques années et les avait pris en charge, notamment parce que la femme du couple éprouvait des problèmes cognitifs qui affectaient ses facultés.

En 2014, Mme Côté aurait emmené le couple vivre à Trois-Rivières dans le sous-sol de son nouveau conjoint, Guy Boileau, rue des Pics-Bois.

« Il y a un contrôle physique et psychologique qui s'est installé entre ces deux couples, les gens ont été séquestrés contre leur volonté pendant plusieurs jours par le biais de verrous », a expliqué ce matin le sergent Luc Mongrain, de la police de Trois-Rivières.

Au fil des années, les victimes auraient été enfermées pour des périodes de trois ou quatre jours, puis laissées plus libres de leurs mouvements, puis enfermées de nouveau. Leurs finances auraient été totalement contrôlées par leurs hôtes.

Appel anonyme

En août 2017, la femme du couple est tombée dans l'escalier et a dû être hospitalisée. Ce fut le signal de sa libération. Elle n'est jamais retournée sur la rue des Pics-Bois. Son conjoint, lui, est demeuré dans le sous-sol de la rue des Pics-Bois.

En novembre de la même année, une information anonyme a été transmise au service des incendies quant à la présence de verrous qui rendaient le sous-sol de la rue des Pics-Bois dangereux en cas de feu. Les préventionnistes envoyés sur place ont trouvé la situation étrange et alerté les policiers, qui ont démarré une enquête sur la situation qui prévalait depuis des années à cet endroit.

Au départ, les victimes étaient hésitantes à parler.

« C'est le même principe que dans certains cas de violence conjugale, les victimes peuvent être hésitantes à porter plainte de peur de voir leur situation se détériorer encore plus », explique le sergent Mongrain.

La police s'est adjoint les services de civils, des gens qui ont développé un lien de confiance avec le couple de sexagénaires.

En juin dernier, alors que l'enquête se poursuivait, l'homme victime a quitté la résidence volontairement à la suite d'une dispute avec les suspects.

Ceux-ci ont finalement été arrêtés hier au terme de l'enquête.