Collision train-véhicule: 2 blessés à Val-d'Or

Une collision entre une voiture et un train a fait deux blessés graves vendredi soir à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Il s'agit d'un homme et d'une femme, qui ont dû être extirpés de leur véhicule par les pompiers. La dame se trouve dans un état critique, et on craint pour sa vie.

L'accident est survenu vers 19 h à un passage à niveau de la 7e rue.

Selon les premières informations, une simple distraction serait à l'origine de la tragédie.