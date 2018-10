Un enfant de 5 ans pris à l'école avec du cannabis

Vendredi dernier, une enseignante de l'école en question a eu la surprise de voir une élève de 5 ans lui montrer un petit sac de plastique contenant quelques grammes de cannabis.

L'enfant disait que sa mère avait placé la substance, toujours illégale à ce moment, dans son sac d'école.

La direction n'a fait ni une ni deux et a aussitôt communiqué avec le service de police de la MRC des Collines, qui a saisi le sac en question et ouvert une enquête.

« C'est une situation inhabituelle », a reconnu le sergent Martin Fournel, en entrevue avec La Presse canadienne, précisant toutefois que les policiers ont traité le dossier « à titre préventif ».

« Il y a des leçons à tirer de cet incident, avec la légalisation : si les gens consomment à la maison, ce n'est pas parce que c'est légal qu'on peut baisser notre garde et laisser traîner ça un peu partout », a-t-il fait valoir.

Ainsi, aucune accusation ne sera portée contre la mère : « Le but n'était pas nécessairement d'accuser qui que ce soit et l'enquête policière ne nous permet pas de déterminer avec exactitude à qui appartenait la substance, sa provenance. Il y a quand même un doute raisonnable », a précisé le policier.

De plus, il s'agissait d'une petite quantité - qui sera détruite - et la mère n'a aucun antécédent judiciaire.

La Direction de la protection de la jeunesse a été appelée à intervenir, mais le suivi de cette intervention n'a pas été rendu public.

Le sergent Fournel a tout de même ajouté que l'incident, aussi inusité soit-il, n'est pas une première : « C'est déjà arrivé dans le passé que des écoles aient à faire face à certaines situations semblables. On parle de cannabis, mais aussi de médicaments d'ordonnance et on a déjà vu aussi des bouteilles de boisson ».

« Ce sont des substances qu'on ne veut pas voir, surtout dans une école primaire avec un enfant de 5 ans. »