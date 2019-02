Deux verdicts possibles pour Michel Cadotte

Les jurés qui ont entendu la cause de Michel Cadotte, ce Montréalais accusé d'avoir tué sa femme malade, devront choisir entre deux verdicts possibles.

La juge Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure du Québec, a expliqué au jury composé de huit hommes et de quatre femmes qu'il devait déclarer Michel Cadotte coupable. Il doit toutefois déterminer s'il a commis un meurtre au deuxième degré ou un homicide involontaire coupable.

Le juge donne ses directives finales aux jurés mercredi. Ils seront ensuite séquestrés jusqu'à ce qu'ils obtiennent un verdict unanime.

Michel Cadotte est accusé du meurtre au deuxième degré de Jocelyne Lizotte, son épouse pendant 19 ans, survenu en février 2017.

La femme de 60 ans souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé et était incapable de s'occuper d'elle-même. Un an avant le meurtre, Michel Cadotte avait appris que son épouse n'était pas admissible à l'aide médicale à mourir parce qu'elle ne pouvait pas donner son consentement et qu'elle n'était pas considérée comme étant en fin de vie.

Les directives de la juge Di Salvo sont données deux ans jour pour jour après que Jocelyne Lizotte a été étouffée avec un oreiller dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

Les avocats de Michel Cadotte ont fait valoir que leur client était déprimé et épuisé, après avoir vu Jocelyne Lizotte souffrir pendant neuf ans.

La poursuite a rétorqué que Michel Cadotte comprenait l'impact de ses gestes et avait l'intention de tuer Jocelyne Lizotte lorsqu'il a tenu l'oreiller sur son visage.