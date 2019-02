Procès d'Adèle Sorella: les plaidoiries débutent

Dès le début de l'enquête, il y avait une espèce «d'obsession, de certitude absolue» qu'il fallait que la coupable soit Mme Sorella, a déploré Me Pierre Poupart.

Et si l'on pense de cette façon, on baisse la garde et on ne regarde pas d'autres possibilités, on ne cherche pas d'autres indices, a-t-il ajouté.

Adèle Sorella est accusée du meurtre de ses deux petites filles, Amanda, neuf ans, et Sabrina, huit ans. Elles ont été retrouvées mortes le 31 mars 2009 au domicile familial, dans leur salle de jeu, sans trace de violence. La cause de leur décès n'a pas été déterminée.

La Couronne avait annoncé, au premier jour du procès, qu'elle allait démontrer que Mme Sorella avait eu ce jour-là l'« opportunité exclusive » de tuer les fillettes, puisque personne d'autre n'était à la maison. Les procureurs peuvent évidemment ajuster leurs arguments et leur théorie de la cause, au vu de la preuve ayant été présentée au jury.

Une chambre hyperbare est pointée du doigt par la Couronne comme la cause probable de la mort des fillettes car elle aurait pu être la source de leur asphyxie, selon une pathologiste qui a témoigné au procès à la demande de la poursuite. Cette chambre - qui mesure environ huit pieds de long par trois de haut et trois de large - était présente dans la demeure familiale pour traiter l'arthrite juvénile de Sabrina.

Le procès d'Adèle Sorella avait commencé en novembre.

Ses avocats n'avaient pas beaucoup laissé entrevoir leur position, mais ils ont fait témoigner un expert en psychiatrie légale qui a déclaré en cour que l'accusée a vraisemblablement eu un épisode de dissociation la journée où ses fillettes ont été retrouvées mortes.

Le même jour, les avocats de Mme Sorella avaient évoqué devant juge et jury - sans dire s'ils allaient s'en servir - l'article 16 du Code criminel qui permet de plaider la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Mme Sorella, qui a témoigné à son procès, a répété au jury à maintes reprises qu'elle n'avait presque pas de souvenirs de la journée du 31 mars 2009.

La plaidoirie de Me Poupart va se poursuivre lundi après-midi.