Alexandre Bissonnette: le juge lit sa décision

La date du 29 janvier 2017 a été « inscrite en lettres de sang dans histoire de la ville de Québec, de celle de la province et de ce pays », a dit le juge François Huot en rendant la peine d'Alexandre Bissonnette, qui a abattu six hommes ce jour-là en ouvrant le feu dans la grande mosquée de Québec.

Il a semé la destruction dans ce lieu de prière, alors que les membres de la communauté musulmane vivaient pourtant en paix à Québec, a-t-il poursuivi.

Le juge a débuté, peu après 9 h 30 vendredi, sa lecture de sa décision de 246 pages sur la peine qui sera imposée à Bissonnette, dans une salle de cour du palais de justice de Québec.

Dans le box des accusés, Alexandre Bissonnette, le teint pâle et amaigri, les mains menottées, écoute le juge sans regarder, les yeux au sol.

Il connaîtra bientôt son sort, et le nombre d'années qu'il passera en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. L'homme de 29 ans pourrait être condamné à passer 150 ans derrière les barreaux avant de pouvoir demander une libération conditionnelle, une peine qui serait alors un record dans l'histoire du pays.

Vendredi matin, le juge a parlé de ses gestes comme d'une « attaque gratuite, sournoise et meurtrière ».

Toutes les 250 places de la salle de cour sont occupées par des gens qui veulent entendre de vive voix le prononcé de la sentence. Une section entière est réservée aux membres de la communauté musulmane. Des amis du juge ont aussi été invités.

Des femmes dans la salle pleurent doucement lorsque les victimes sont évoquées.

Les parents d'Alexandre Bissonnette sont aussi présents dans la salle, non loin du box des accusés où se trouve leur fils.

Arrêté peu après la tuerie, il a été accusé de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre. Il a plaidé coupable en mars 2018 à tous ces chefs d'accusation.

Comme il s'agit de meurtre prémédité, la peine est automatiquement la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Mais le juge pourrait lui imposer une période plus longue d'inadmissibilité à la libération, soit 25 ans par personne tuée, pour un total de 150 ans.

C'est ce que la Couronne réclame, alors que les avocats de Bissonnette ont plaidé que cette durée serait l'équivalent de la « peine de mort par incarcération ».