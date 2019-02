Alexandre Bissonnette: le juge écarte les peines de 25 et de 150 ans

Durant la lecture de son jugement sur la peine à infliger à Alexandre Bissonnette, le juge François Huot de la Cour supérieure a rejeté une peine «médiatiquement spectaculaire, mais peu significative» et répudié la philosophie judiciaire américaine et ses peines de centaines d'années. Il a dit que 150 ans d'inadmissibilité avant une possibilité de libération conditionnelle serait déraisonnable. Il a aussi communiqué le fait que ce sera plus de 25 ans.

Il a parlé de son risque de récidive et de ses possibilités de réhabilitation, telles que décrites par les experts.

Il a aussi dit que, pour un juge, l'imposition de la peine qui est juste et adaptée au délinquant dans chaque cas particulier est un exercice délicat. Un juge doit en effet prendre en considération les épreuves déjà traversées par la personne condamnée. Mais, avait-il rappelé, la peine remplit aussi d'autres objectifs, comme la protection du public et le fait de dissuader d'autres individus qui voudraient commettre des crimes.

L'idée du châtiment ne doit pas être assimilée à la vengeance, qui n'a pas sa place dans un système de justice civilisé, avait-il aussi déclaré. Et puis, la réhabilitation demeure un objectif valide, avait-il insisté.

Bissonnette a fait son carnage le 29 janvier 2017, il y a un peu plus de deux ans.

Il a été arrêté peu après la tuerie et accusé de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre. Il a plaidé coupable en mars 2018 à tous ces chefs d'accusation.

Comme il s'agit de meurtre prémédité, la peine est automatiquement la prison à vie. Le juge doit trancher sur le nombre d'années, de 25 à 150 ans, avant l'admissibilité à libération conditionnelle. S'il avait imposé 150 ans, cela aurait été un record dans l'histoire du pays.

- Avec Yves Boisvert, La Presse