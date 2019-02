Facultés affaiblies: Zack Kassian s'est endormi au volant, selon une témoin

Gemma Brown témoignait au procès de son amie Alison De Courcy-Ireland, accusée de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions au hockeyeur. Il a eu le nez et le pied cassé lorsque le véhicule dans lequel le trio prenait place a embouti un arbre dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Brown, 18 ans au moment des faits, a expliqué que M. Kassian avait pris le volant de sa propre camionnette F350 pour aller reconduire les deux jeunes femmes chez elles, au petit matin, mais qu'il avait semblé s'endormir au volant au beau milieu du parcours, alors que la voiture était à l'arrêt.

«Il avait les yeux fermés, il ne bougeait plus. Il était affalé dans son siège», a expliqué Mme Brown, qui ne se souvenait plus de l'endroit exact où cet événement s'était produit, sinon que c'était «sur une autoroute».

«On tentait de le réveiller, mais il ne se réveillait pas.»

Les deux jeunes femmes étaient affolées, a continué Mme Brown. Les batteries de leurs cellulaires étant vides, elles n'ont pas pu appeler les secours: elles ont donc décidé de déplacer M. Kassian, 24 ans au moment des faits, sur le siège arrière de la camionnette.

Mme De Courcy-Ireland, 20 ans au moment des faits, a pris le volant, a continué Mme Brown. «Elle ne semblait pas saoule», s'est-elle souvenue.

L'accident est survenu très près de la destination du groupe, alors que le véhicule s'approchait de la résidence de Mme De Courcy-Ireland. La camionnette aurait manqué un virage.

Antony Cerezo, un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), prenait place dans la première autopatrouille à arriver sur les lieux. Il a affirmé que Zack Kassian s'était réfugié dans le hall d'entrée d'un édifice voisin et qu'il était «couvert de sang». L'agent Cerezo a aussi indiqué que Mme De Courcy-Ireland avait soufflé dans l'ivressomètre, qui a affiché le résultat «FAIL».

Hier, au même procès, Zack Kassian a admis qu'il avait consommé drogue et alcool cette nuit-là, mais a assuré qu'il n'avait pas pris le volant. «J'ai la certitude que je ne conduisais pas», avait-il dit pendant son contre-interrogatoire par l'avocat de la défense, Andrew Barbacki. «C'est faux, c'est complètement faux.» Le hockeyeur avait fait la même déclaration dans l'ambulance qui l'a évacué du lieu de la collision, a entendu le tribunal hier après-midi grâce à un enregistrement audio.

Toutefois, sur le même enregistrement, on l'entend aussi expliquer à l'ambulancier qu'il n'a consommé que «trois ou quatre consommations» et aucune drogue. Zack Kassian a admis depuis qu'il avait consommé davantage d'alcool, ainsi que de la drogue. Il a menti afin d'éviter d'être envoyé en cure de désintoxication, a-t-il avoué. L'accident survenu à l'automne 2015 a valu à M. Kassian d'être rapidement échangé par le Canadien de Montréal après avoir été suspendu sans solde le temps de subir une cure de désintoxication. Il joue maintenant pour les Oilers d'Edmonton.