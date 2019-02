L'audience sur la sentence de McArthur se poursuit

Les amis et membres des familles des victimes vont poursuivre leurs déclarations visant à décrire l'impact qu'ont eu ces crimes sur leur vie.

Plusieurs d'entre eux ont laissé couler des larmes devant le tribunal, lundi, alors que les procureurs ont révélé des détails inconnus jusqu'ici concernant les huit meurtres commis entre 2010 et 2017.

Le procureur de la Couronne, Michael Cantlon, a déclaré en salle de cour que Bruce McArthur avait pris des photos des cadavres nus de ses victimes et avait conservé les images sur son ordinateur.

Il a été rapporté ensuite que le meurtrier démembrait ses victimes et disposait des restes dans de larges bacs à fleurs situés sur une propriété du centre-ville de Toronto, où il entreposait son matériel de paysagiste.

Bruce McArthur a été arrêté en janvier 2018 et a été inculpé des meurtres d'Andrew Kinsman et de Selim Esen. Plus tard, les dossiers de six autres victimes ont été ajoutés, soit Majeed Kayhan, Dean Lisowick, Soroush Mahmudi, Skandaraj Navaratnam, Abdulbasir Faizi et Kirushna Kanagaratnam.

La police de Toronto a été vertement critiquée pour son enquête, certains lui reprochent d'avoir minimisé les craintes de la communauté LGTBQ concernant un tueur en série actif.