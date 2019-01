Meurtre de Jocelyne Lizotte: la défense invoque «l'état d'esprit» de son mari

La soeur de la victime, Johanne Lizotte, a témoigné jeudi pour la défense au procès de Michel Cadotte, 57 ans, accusé de meurtre au deuxième degré.

Lorsqu'on l'a trouvée morte dans sa chambre le 20 février 2017, Jocelyne Lizotte, âgée de 60 ans, était au stade avancé de la maladie neurodégénérative et totalement incapable de s'occuper d'elle-même, a-t-on appris plus tôt au procès. Mme Lizotte avait reçu un diagnostic de démence précoce à l'âge de 49 ans et au moment de sa mort, elle vivait au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Émilie-Gamelin, à Montréal. Elle était mariée à Michel Cadotte depuis 19 ans.