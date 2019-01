Procès d'Adèle Sorella: c'était de la dissociation, dit un expert

Selon un expert psychiatre retenu par la défense, Adèle Sorella aurait vraisemblablement eu un épisode de dissociation le jour où ses fillettes ont été retrouvées mortes, le 31 mars 2009. Et les avocats qui la représentent dans son procès pour meurtre ont évoqué en cour, jeudi, l'article du Code criminel qui permet de plaider la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Les avocats de Mme Sorella ont ainsi ouvert un peu leur stratégie de défense de la femme, accusée du meurtre d'Amanda, neuf ans, et de Sabrina, huit ans. Il faudra toutefois attendre avant de voir ce qu'ils vont réellement plaider.

Ce qui est toutefois particulier dans cette affaire, c'est que l'accusée n'a pas admis avoir tué ses filles. Et que la cause de leur mort n'a pas été déterminée. Les corps des fillettes ne portaient d'ailleurs pas de traces de violence.

Depuis deux jours, Mme Sorella, qui a témoigné pour sa défense, a répété au jury qu'elle n'avait presque pas de souvenirs de la journée du 31 mars 2009.

Tout ce dont elle se souvient est d'avoir dit au revoir à sa mère qui quittait la maison pour un rendez-vous. Elle se trouvait alors à la porte de sa résidence, avec ses deux filles vêtues de leur uniforme scolaire. Puis, elle se rappelle d'avoir été impliquée dans un accident de la route. Mme Sorella a été arrêtée à ce moment.

« Je ne me souviens de rien d'autre », a-t-elle répété jeudi, dans une salle de Cour du palais de justice de Laval.

Gilles Chamberland a été déclaré témoin expert en psychiatrie légale par la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure, qui préside ce procès devant jury. Il travaille à l'institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Selon lui, l'hypothèse « la plus probable » pour expliquer l'état de Mme Sorella ce jour-là est « un épisode de dissociation qui est arrivé tout d'un coup ». Elle présente toutes les caractéristiques de la dissociation, a ajouté le docteur Chamberland.

Il ne croit pas que Mme Sorella simule l'amnésie qu'elle dit avoir vécue le 31 mars.

« L'amnésie pour moi, c'est quelque chose qui est réel et qui s'explique », a fait valoir l'expert, qui a témoigné au tribunal durant sa carrière autant à la demande de la Couronne que de la défense.

Le contre-interrogatoire

Plus tôt jeudi, alors qu'il contre-interrogeait Mme Sorella, le procureur de la Couronne, Simon Lapierre, s'est efforcé de démontrer qu'elle en avait dit un peu plus à des médecins sur cette triste journée du 31 mars - plus que ce qu'elle a révélé au jury au cours des deux derniers jours.

Ce faisant, il semblait vouloir démontrer que l'accusée ne dit pas tout.

Me Lapierre a notamment tenté de mettre la femme en contradiction avec ses versions des événements données à divers médecins dans le passé. À l'un elle aurait dit que sa mère avait fait à déjeuner aux enfants ce matin-là et qu'elle-même n'aurait pris que du café. À un autre elle aurait déclaré qu'elle croyait que les enfants avaient peut-être un rendez-vous chez le dentiste ce matin-là et c'est pourquoi elles les avaient gardées à la maison plutôt que de les reconduire à l'école.

Confrontée par le procureur de la Couronne avec des rapports écrits des médecins, comportant ces informations, l'accusée dit avoir tenté de répondre du mieux qu'elle pouvait à leurs questions. Et qu'aussi, devant son manque de souvenirs, elle décrivait ce qui était une journée normale dans la vie de sa famille à cette époque.

Me Lapierre lui a demandé si son accident de voiture après la mort des fillettes était une tentative de suicide.

« Non, ce n'était pas ça. Je n'étais pas suicidaire à ce moment », a-t-elle répondu sans hésitation.

Mme Sorella avait toutefois témoigné avoir tenté de s'enlever la vie trois fois entre 2006 et 2008. Elle a aussi détaillé sa détresse psychologique, qui a suivi une chirurgie pour une tumeur au cerveau avec moult complications et le fait que son mari, Giuseppe De Vito, a quitté la maison en 2006, lorsqu'il était recherché par la police dans le cadre de l'opération Colisée contre le crime organisé.