Aide à mourir: le critère de «mort prévisible» doit rester, plaide un médecin

ARIANE LACOURSIÈRE

La Presse

Les critères de «mort naturelle raisonnablement prévisible» et de «fin de vie» prévus dans les lois canadienne et québécoise sur l'aide médicale à mourir (AMM) sont essentiels afin de ne pas décourager encore plus de médecins de faire ce geste et de ne pas embourber un réseau déjà incapable de traiter adéquatement toutes les demandes. C'est ce qu'a soutenu le Dr Claude Rivard, hier, au procès civil intenté par deux patients québécois à qui on a refusé l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne sont pas en fin de vie.