Le prêtre Brian Boucher reconnu coupable d'agression sexuelle

Isabelle Ducas

La Presse La Presse Suivre @isaducas

Malgré ses dénégations pendant toute la durée du procès, le prêtre catholique Brian Boucher a été reconnu coupable, hier, d'avoir agressé sexuellement un jeune garçon qui servait la messe dans sa paroisse Our Lady of Annunciation, à Mont-Royal, alors qu'il avait entre 12 et 15 ans.