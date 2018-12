Attaque au véhicule-bélier à Toronto: le conducteur jugé en 2020

Le procès du conducteur d'une camionnette accusé d'avoir renversé et tué volontairement dix personnes, majoritairement des femmes, à Toronto en avril 2018 commencera en février 2020, a ordonné un juge mardi.

Alek Minassian, 26 ans, devra répondre de 10 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation et 16 tentatives de meurtre pour autant de tués et de blessés.

Il est accusé d'avoir loué une camionnette le 23 avril et d'avoir tué huit femmes et deux hommes dans sa course meurtrière sur les trottoirs du centre-ville de la métropole canadienne.

Alek Minassian avait été arrêté sept minutes après avoir renversé les premiers piétons.

Au lendemain de la tuerie, la police avait convenu que le chauffeur avait visé « majoritairement des femmes » juste après avoir publié sur Facebook « un message énigmatique » à caractère misogyne.

Les autorités ont jusqu'ici écarté la piste d'un acte de terrorisme comme cela a pu être le cas dans le même type d'attaque à la voiture-bélier à Londres ou à Nice, l'homme étant inconnu des services de police et n'étant pas non plus fiché par les services de renseignement.

Les victimes de la camionnette sur la rue Yonge, l'une des plus grandes artères commerçantes du Canada, étaient âgées de 22 à 94 ans. Il y avait parmi elles une étudiante sud-coréenne et un Jordanien de 85 ans venu avec son épouse au Canada pour voir leur fils, membre d'une chorale.

Le procès doit s'ouvrir le 3 février 2020 et durer quatre mois.