Trois ans de détention pour un narcotrafiquant colombien piégé par la GRC

Ivan Betancur-Alzate, 58 ans, avait été arrêté en Colombie en 2015 à la suite de l'opération Harrington de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui ciblait des narcotrafiquants.

Son rôle dans le complot mis au jour par les agents fédéraux lui a valu une peine de sept ans et demi de détention. Mais il lui reste trois ans et trois mois à purger en raison du temps déjà passé derrière les barreaux, notamment dans une prison colombienne, où les conditions sont difficiles.

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse dans le cadre de cette affaire.

Philipos Kollaros, assassiné la semaine dernière dans un café de la rue Beaubien, à Montréal, avait plaidé coupable, en décembre dernier, pour avoir participé au même complot que Betancur-Alzate. Il avait été condamné à quatre ans de prison, mais en raison de la période passée en détention préventive, il ne lui restait qu'une seule journée à purger.

En rendant la sentence d'Ivan Betancur-Alzate, il y a deux semaines, le juge Pierre E. Labelle a rappelé que Philipos Kollaros jouait le rôle de bâilleur de fonds dans le complot pour l'importation de 1200 kilos de cocaïne de la Colombie vers le Canada, qui ne s'est finalement pas concrétisé.

Le narcotrafiquant colombien, qui a plaidé coupable en août dernier, était quant à lui responsable du transport de la drogue à partir de son pays.

Il a été piégé par des agents d'infiltration de la GRC. Au cours d'une rencontre à Cartagena, Ivan Betancur-Alzate et deux autres Colombiens ont proposé d'acheminer la drogue au Canada en utilisant un bateau spécifiquement modifié pour dissimuler la cargaison et naviguer à grande vitesse jusqu'au large de Terre-Neuve. Des bateaux de pêche devaient ensuite prendre le relais pour transporter la cocaïne en terre canadienne, avant qu'elle ne soit acheminée par camion jusqu'à Montréal.

Pas Pablo Escobar

Ivan Betancur-Alzate n'a pas le profil d'un trafiquant, a fait valoir son avocat, Me Marion Burelle, lors des observations sur la peine, soulignant qu'il n'était ni « Pablo Escobar » ni un « parrain de la drogue colombien » et qu'il n'avait pas de casier judiciaire en Colombie.

L'avocat a aussi évoqué le parcours difficile de son client, veuf et père d'un adolescent, dont le père a été tué par le « clan de [Pablo] Escobar » et qui a aussi vu son frère et sa soeur être assassinés.

« Mais il s'est quand même présenté à une rencontre pour discuter du transport de 1200 kilos de cocaïne, étant le fournisseur d'un bateau modifié à cette fin », a rétorqué le juge Labelle en rendant sa sentence.

Le magistrat a rappelé que l'importation de cocaïne est un crime grave, qui peut entraîner une peine d'emprisonnement à perpétuité. Parmi les facteurs aggravants pour l'accusé, il a noté « les effets dévastateurs de la cocaïne pour les usagers, les difficultés qu'elle engendre chez les proches des usagers, et la dislocation du tissu social [parce qu'elle crée] entre autres une criminalité incidente ».

« Vendre la cocaïne en société est similaire à distribuer de la misère, un quart de gramme à la fois », a-t-il dénoncé.

L'accusé se désole de ne pouvoir s'occuper de son fils depuis son arrestation. « Considérant l'historique familial, il voudra peut-être s'amender pour protéger sa relation à sa sortie de prison », lui a suggéré le juge Labelle.

D'autres accusés de l'opération Harrington :

- Gary Meister, 60 ans, de Bedford, en Nouvelle-Écosse : organisateur principal, 8 ans et demi de détention.

- Philipos Kollaros, 38 ans, de Montréal : responsable du financement, 4 ans de détention, mort assassiné le 6 novembre.

- Normand Joseph Pomerleau, 68 ans, de Montréal : responsable du transport terrestre, peine réduite à 20 mois de prison en raison de ses problèmes de santé.

- Ryan Wedding, 37 ans, de Montréal : ancien membre de l'équipe olympique canadienne de planche à neige, toujours recherché pour cette affaire.

- Steven Alexander Flemming, 33 ans, de Halifax, en Nouvelle-Écosse : responsable de la drogue à son arrivée au Canada, 3 ans et demi de détention.

- Delbert William Meister, 69 ans, de Halifax, en Nouvelle-Écosse : ex-employé de la Garde côtière canadienne, frère de Gary Meister, qui a reçu un pot-de-vin pour prévenir les trafiquants des vérifications prévues par les garde-côtes, 2 ans à purger dans la collectivité.

- Darlene Margaret Richards, 54 ans, de Greenwood, en Nouvelle-Écosse : ex-employée civile de la Défense nationale, accusée d'abus de confiance et de possession de produits de la criminalité.