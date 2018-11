Des importateurs de drogue reconnus coupables

Quatre individus dont le procès devant jury pour complot d'importation et de trafic d'importantes quantités de résine de cannabis et de cocaïne se déroulait depuis la fin d'octobre ont été reconnus coupables, hier, au palais de justice de Montréal.

Louis Nagy, 59 ans, Dean Copkov, 52 ans, Marco Milan, 53 ans, et Robert Bryant, 69 ans, ont été reconnus coupables de complot pour importer des tonnes de haschich en 2011-2012 et de possession à des fins de trafic.

Bryant et Milan ont également été reconnus coupables de complot pour importer et trafiquer des tonnes de cocaïne, mais les deux autres ont été acquittés sur ces chefs. Les plaidoiries sur la peine ont été fixées à la semaine prochaine.

Les quatre hommes ont été arrêtés en 2013 en compagnie d'une demi-douzaine d'autres individus dans le cadre d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) baptisée Célibataire.

Au Québec, la GRC est la division C, et c'est la raison pour laquelle tous les projets d'enquête qui démarrent dans la Belle Province débutent par la troisième lettre de l'alphabet.

Des conversations compromettantes

Les enquêteurs n'ont saisi aucune drogue; il s'agissait de complots. La cocaïne devait provenir du Pérou et le haschich, du Pakistan. Les actes reprochés ont eu lieu entre janvier 2011 et juin 2012. La preuve reposait principalement sur l'écoute électronique et la filature.

Par exemple, dans une conversation tenue le 28 mars 2012, Dean Copkov dit à Robert Bryant, un résidant de l'Ontario, qu'il n'a toujours pas fait une «maudite cenne», qu'il est frustré et qu'il se démène depuis près de deux ans.

Copkov est un cascadeur de films qui a figuré dans certaines superproductions américaines comme L'incroyable Hulk et Rives du Pacifique.

Louis Nagy n'est pas un nouveau venu dans l'importation de drogue.

En 2001, il a été arrêté pour une importation de 2900 kg de haschich en provenance de l'Inde alors qu'il était déjà en attente d'un procès pour trafic de 550 kg. Il a été condamné à huit ans de pénitencier et a obtenu sa libération conditionnelle en 2006.

Avant d'être appréhendé en 2013 dans le projet Célibataire, Louis Nagy était, avec sa conjointe, parmi les invités du mariage de la fille du caïd Raynald Desjardins, qui s'est tenu au club de golf Le Mirage de Terrebonne le 1er octobre 2011.

Un autre vétéran du crime qui était présent au même mariage, Alain Charron, ancien membre du clan Dubois, a également été arrêté dans le projet Célibataire, mais un juge a cassé les accusations portées contre lui après l'enquête préliminaire, considérant que la preuve était insuffisante.

***

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.