Camion bélier à Toronto: Minassian ira directement en procès

Alek Minassian, âgé de 25 ans, de Richmond Hill, fait face à 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et à 16 chefs de tentative de meurtre. Il est accusé d'avoir roulé avec sa fourgonnette de location sur un trottoir achalandé de la rue Yonge et d'avoir fauché de nombreux piétons, le 23 avril dernier. Huit femmes et deux hommes, âgés de 22 à 94 ans, ont été tués dans cet attentat.

Le tribunal a appris jeudi que le procureur général adjoint de l'Ontario avait accédé à la demande de la Couronne de procéder par mise en accusation directe dans cette affaire. À l'extérieur de la salle d'audience, l'avocat de l'accusé n'était pas surpris par cette décision. « On n'a jamais vraiment discuté (avec M. Minassian) pour savoir s'il préférait une enquête préliminaire », a déclaré Boris Bytensky. « C'est quelque chose qui est sur la table depuis assez longtemps dans mon esprit. »

L'accusé n'a pas comparu en personne ni par vidéo lors de la brève audience, jeudi matin. Me Bytensky a indiqué que le procès ne commencerait pas avant 10 ou 18 mois. Il n'a pas voulu préciser si son client allait entre-temps présenter un plaidoyer.

Il s'est par ailleurs dit préoccupé par le droit de son client à un procès juste et équitable, compte tenu de la place donnée à l'attentat dans les médias. « On pourrait par exemple tenir le procès ailleurs : c'est quelque chose - je vais être franc - que j'ai envisagé », a confié l'avocat jeudi.

Me Bytensky a aussi indiqué que la Couronne lui avait remis une preuve volumineuse, comprenant plusieurs bandes vidéo ainsi que de nombreuses déclarations de témoins.

La police avait précédemment déclaré ne pas avoir déterminé le mobile de l'attentat. La Couronne estime toutefois que les preuves dont elle dispose ne permettent pas de porter des accusations liées au terrorisme.

Les parties reviendront en Cour supérieure de l'Ontario le 4 décembre. L'accusé ne sera pas nécessairement présent à toutes les audiences préparatoires avant le début du procès proprement dit.