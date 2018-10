Peine de six ans et demi pour l'agresseur d'une joggeuse

Le Soleil

L'agresseur d'une joggeuse, Alain Audet, est condamné à une peine de six ans et demi de prison pour une attaque brutale commise en plein jour, le long de la rivière Saint-Charles. Au terme d'un procès, Audet, 53 ans, a été déclaré coupable de voies de fait, voies de fait causant des lésions, séquestration et menaces de mort sur Émilie Robichaud, une avocate de 28 ans.