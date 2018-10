Peine réduite pour un narcotrafiquant montréalais

Un Montréalais qui a comploté avec des narcotrafiquants colombiens pour importer l'équivalent de 30 millions de dollars de cocaïne en banlieue de Montréal a reçu hier une peine réduite en raison de sa détention dans l'une des pires prisons du monde en Colombie et de la mauvaise qualité des soins obtenus au Québec.

Longue barbe blanche, dos voûté, Normand Joseph Pomerleau était cloué à son fauteuil roulant hier au moment de plaider coupable à des accusations de complot dans le but d'importer et de trafiquer 1200 kg de cocaïne en 2014 et en 2015. L'homme de 68 ans a reconnu hier être l'un des architectes d'un important complot démantelé par des agents d'infiltration de la police fédérale.

Arrêté à Bogota en septembre 2015, Normand Joseph Pomerleau a été incarcéré pendant près d'un an à la prison de La Picota, réputée pour ses conditions de détention exécrables. Depuis quelques mois, son état de santé s'est beaucoup détérioré. Le sexagénaire souffre entre autres d'arthrose sévère aux hanches et doit subir une nouvelle opération.

Or, impossible d'être opéré pendant sa détention à la prison de Rivière-des-Prairies, selon la direction.

Incapable de prendre une douche, Normand Joseph Pomerleau est lavé une fois par semaine par un codétenu. La prison a bien fait appel au centre de santé local à deux reprises pour qu'un employé s'occupe de ses besoins de base, mais chaque fois, l'accusé a refusé d'être lavé par une femme. Il est détenu à l'infirmerie depuis son arrivée à cet établissement provincial. C'est toutefois son frère qui lui a fourni un fauteuil roulant, parce que la prison n'en avait pas.

15 MOIS RETRANCHÉS

En raison de la « situation personnelle de l'accusé » et de « la qualité des soins obtenus à l'établissement », le procureur de la Couronne, Me Samuel Monfette-Tessier, a accepté de retrancher l'équivalent de 15 mois de détention à la peine suggérée de huit ans. À cela s'ajoute le temps purgé en détention préventive, chaque journée comptant pour deux en Colombie et pour une et demie au Québec.

La juge Johanne St-Gelas a entériné hier la suggestion de la poursuite et de l'avocat de la défense, Me Yves Gratton, et a condamné M. Pomerleau à 20 mois de prison à ce jour. Dans sa décision, la juge a notamment pris en considération la « situation médicale » de l'accusé, son déplacement « à plusieurs reprises vers des centres hospitaliers pour subir des traitements » et son opération de remplacement de la hanche à venir. « Merci pour votre bon jugement », l'a remercié l'accusé à la toute fin.

RENCONTRE FILMÉE EN COLOMBIE

Selon le résumé des faits présenté hier, Normand Joseph Pomerleau a organisé en avril 2015 une rencontre à Carthagène, en Colombie, entre trois narcotrafiquants colombiens et trois Canadiens, dont Gary Meister et deux agents d'infiltration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Une rencontre enregistrée et filmée par les policiers.

Les parties ont alors convenu d'un plan élaboré pour importer 1200 kg de cocaïne de la Colombie jusqu'en banlieue de Montréal. La cocaïne de grande pureté devait être acheminée par bateau par les Colombiens jusqu'aux rives de Terre-Neuve, puis être transférée par les bateaux de pêche des agents d'infiltration. Finalement, Normand Joseph Pomerleau se chargeait de transporter par camion la drogue. Pour ce dernier grand coup, il devait toucher 3 millions de dollars de profit.