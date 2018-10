Procès de Septimus Neverson: la veuve de Jacques Senecal raconte une nuit d'horreur

Isabelle Ducas

La Presse La Presse Suivre @isaducas

« La première chose que j'ai entendue, c'est : "Don't panic". J'étais couchée à côté de mon mari. Le type était au pied du lit. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a dit : "Bijoux, money". Il nous a arraché les draps. Jacques s'est levé debout, et le type a tiré un coup de feu. Jacques lui a dit : "Mon cr... de tab... tu vas sortir d'ici !" Il a fait un pas, et c'est là qu'il y a eu le deuxième coup de feu. Jacques est tombé sur la télévision, et tout est tombé par terre. »