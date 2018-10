Filature mortelle: 8 mois de prison réclamés pour Patrick Ouellet

La poursuite et la défense ont suggéré conjointement ce matin une peine de huit mois d'incarcération pour le policier Patrick Ouellet, coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort du petit Nicholas Thorne-Belance pendant une opération de filature à grande vitesse à Longueuil, le 13 février 2014.

La suggestion a été formulée à la cour au terme d'une série de témoignages émotifs qui ont exposé le nombre de vies brisées par ce drame.

La mère du garçon de cinq ans, Stéphanie Thorne, a expliqué qu'elle n'avait même pas reconnu son fils en arrivant à l'hôpital, tant sa tête avait enflé après l'impact. Elle lui a murmuré qu'elle l'aimait, et s'est mise à flatter la plante de son pied. « J'espérais un petit mouvement... mais rien », a-t-elle relaté.

Elle était présente, anéantie, lorsqu'il a rendu l'âme. « En revenant à la maison, j'ai pleuré et pleuré, parce que notre demeure était tellement vide... sa petite voix était disparue. »

« Aucune mère ne devrait avoir à enterrer son fils à un si jeune âge », a ajouté la mère.

Plusieurs personnes ont aussi témoigné en faveur du policier Ouellet, dont sa conjointe, qui a évoqué les pensées dépressives et suicidaires de son conjoint, dévasté par la mort de l'enfant. Des collègues ont loué son professionnalisme et son bon jugement, ainsi que son altruisme et son désir d'aider les autres.

M. Ouellet, père de deux jeunes enfants, a pris lui-même la parole, en larmes. « Je me permets d'exprimer mes plus sincères condoléances à la famille Thorne-Bellance, en espérant qu'elles soient reçues avec toute la sincérité qui m'habite en les exprimant », a-t-il lancé en risquant un regard rougi vers les proches de l'enfant.

L'agent de la Sûreté du Québec conduisait un véhicule banalisé le jour fatidique et ne répondait pas à un appel d'urgence. Il tentait de rattraper un collègue qui avait entrepris une filature dans le cadre d'une enquête anticorruption.

Il roulait à 134 km/h deux secondes avant de percuter de plein fouet la voiture dans laquelle se trouvait l'enfant sur le boulevard Gaétan-Boucher. Dans cette zone résidentielle, la limite de vitesse était de 50 km/h. Selon un expert, l'accident aurait pu être évité si l'agent Ouellet avait roulé à moins de 80 km/h.

Le juge Éric Simard a pris l'affaire en délibéré.