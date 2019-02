Coup de frein sur les vols de voitures près de l'aéroport Trudeau

«On est très contents des résultats à date, mais il faut rester vigilants. D'autres pourraient venir essayer de combler le vide créé par ces arrestations», dit Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

En 2017, le SPVM avait noté une hausse marquée du nombre de vols de véhicules sur l'île, alors que ceux-ci avaient bondi de 9,2%. Le corps policier avait recensé 4816 vols de véhicules, soit 405 de plus que l'année précédente.

«On avait un problème particulièrement dans les stationnements d'hôtels le long [du chemin] de la Côte-de-Liesse, à proximité de l'aéroport», affirme le maire DeSousa.

À la fin de 2017, les enquêteurs chargés de cibler les réseaux organisés ont lancé une opération pour surveiller les activités dans les stationnements voisins de l'aéroport, où de nombreux vols de voitures de luxe avaient été rapportés.

Le travail d'enquête a porté des fruits puisque, quelques mois plus tard, les policiers sont remontés jusqu'à un garage de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, où ils ont installé une caméra de surveillance. Finalement, le 22 novembre dernier, les policiers ont mené neuf perquisitions et procédé à huit arrestations de personnes soupçonnées d'avoir participé à «un réseau très organisé de maquillage et de découpe de véhicules volés provenant en bon nombre de ces stationnements». Celles-ci font face à plus de 50 chefs d'accusation.

Rare coup de filet

Depuis cette frappe, le poste de quartier 7 du SPVM, qui couvre l'arrondissement de Saint-Laurent, a observé une baisse marquée du nombre de vols de voitures. Dans un bilan couvrant les mois de novembre et décembre, les policiers rapportent avoir recensé 44 vols sur leur territoire, soit nettement moins que les 91 à pareille date en 2017. Les vols dans les véhicules sont aussi en forte baisse. Le poste de quartier 7 en a enregistré 48, contre 73 en 2017, soit une diminution de 34 %.

Ce coup de filet est d'autant plus important pour les policiers que les vols de véhicules sont peu résolus. Durant les huit premiers mois de 2018, moins de 6% des 3070 vols rapportés avaient été résolus, selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Les policiers ont porté des accusations dans seulement 124 dossiers, de janvier à août.

Le corps policier s'attend à ce que la baisse se poursuive à la suite du démantèlement du réseau. «Il est à prévoir que le nombre de vols de véhicules sera en baisse de façon substantielle dans le futur», lit-on dans un bilan que le SPVM a présenté aux élus de Saint-Laurent la semaine dernière.

Le SPVM a par ailleurs indiqué ne pas avoir encore de statistiques sur le vol de voitures à l'échelle de l'île, le corps policier était en train de compiler les données en vue de son rapport annuel devant être rendu public plus tard.

Appel à la vigilance

Outre la frappe policière, Alan DeSousa souligne que les hôtels du secteur ont aussi resserré leurs mesures de sécurité afin de mieux contrôler les entrées et sorties. Le maire de Saint-Laurent les invite d'ailleurs à maintenir leur vigilance pour éviter qu'un nouveau groupe s'implante. «Il ne faut pas baisser notre garde, parce que les facteurs qui font de Saint-Laurent un endroit à risque, la proximité des autoroutes et le marché des autos de luxe, sont toujours présents», dit l'élu.

Victime de vol dans un stationnement autour de l'aéroport l'été dernier, Nadine estime que les policiers auraient pu agir plus rapidement. Elle s'apprêtait à s'envoler pour la France quand des individus se sont introduits dans sa voiture et ont subtilisé ses valises. Elle est ainsi partie deux heures plus tard les mains vides. Elle est convaincue que les policiers n'ont pas réussi à éradiquer la menace, ayant eu vent de nombreuses autres victimes. «Je suis écoeurée parce que je vois que ça continue.»

- Avec William Leclerc, La Presse