La police frappe les Hells Angels du Nouveau-Brunswick

Environ 150 policiers perquisitionnent depuis ce matin une quinzaine de résidences et plusieurs véhicules, surtout dans l'est du Québec, mais également dans la région de Montréal. Aucune arrestation n'est prévue.

Il s'agit de perquisitions effectuées au cours d'une enquête menée par l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé, dont le mandat est de s'attaquer aux têtes dirigeantes des organisations criminelles.

Les perquisitions ont lieu à Longueuil, Brossard, Drummondville, Scott, Mascouche, Blainville, Sainte-Marguerite-de-Dorchester, Saint-Jérôme, Edmundston et Sainte-Anne-de-Madawaska, ces deux dernières municipalités se trouvant au Nouveau-Brunswick.

Selon nos informations, les résidences des jumeaux Yannick et Éric Blanchette, de Kaven Langlois et de Daniel Beaulieu figurent sur la liste des résidences visées ce matin.

Daniel Beaulieu est le plus important des quatre dans la hiérarchie de l'organisation. Il est membre des Hells Angels et l'un des fondateurs de la récente section du Nouveau-Brunswick, parrainée par des motards du Québec.

Beaulieu avait bénéficié d'un arrêt des procédures vers la fin des mégas-procès de l'enquête SharQc à l'automne 2015 et il poursuit le Procureur général du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et la Sûreté du Québec pour une somme de 16 millions.

Les jumeaux Blanchette, des anciens Dark Soul, ont peu à peu gravi les échelons de l'organisation. L'un des deux serait actuellement membre des Red Devils du Nouveau-Brunswick. Les frères avaient été arrêtés pour trafic de cocaïne en République dominicaine en 2012.

Enfin Kaven Langlois était prospect des Hells Angels avant d'être arrêté dans l'opération SharQc en avril 2009. Il a fait partie du groupe des 31 accusés libérés pour délais déraisonnables en 2011. Par la suite, il a fait partie d'au moins deux chapitres des Red Devils avant d'aboutir dans celui du Nouveau-Brunswick.

L'enquête de ce matin concerne un réseau de trafic de stupéfiants lié aux Hells Angels et qui dessert les régions de la Gaspésie, du Bas-du-Fleuve, des Îles-de-la-Madeleine et du Nouveau-Brunswick.