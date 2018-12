La police accentue sa pression sur les Hells Angels de Trois-Rivières

Après avoir perquisitionné le nouveau local des Hells Angels de Trois-Rivières vendredi soir dernier, la police mène depuis tôt ce matin une nouvelle série de perquisitions contre les membres de ce même chapitre en Mauricie et en Montérégie.

Selon nos informations, les résidences d'un membre des Hells Angels, Claude Gauthier, et d'un prospect, Pascal Facchino, sont perquisitionnées respectivement à Nicolet et Trois-Rivières.

Plus de 80 policiers, dont les enquêteurs de l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) visent treize résidences et trois commerces dans les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Nicolet, Chambly, Charlevoix, Longueuil et Henryville.

Les policiers visitent également un commerce d'impression à Longueuil qui appartiendrait à une proche de Frédéric Landry-Hétu, un Hells Angels de la section South, ce qui pourrait indiquer qu'elle est aussi visée par l'enquête.

Un autre lieu visé est le gym Destroyer situé sur le boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon nos informations, le commerce appartiendrait à Michel Roy, alias Mike Destroyer, un champion québécois de tir au poignet.

« Ce sont des perquisitions en cours d'enquête et pour le moment, aucune arrestation ne sera effectuée. L'enquête tend à démontrer l'existence d'un important réseau de trafic de stupéfiants qui est actif dans les régions de Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal et l'Outaouais et qui serait directement lié à des membres des Hells Angels », explique le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

Selon nos informations, les perquisitions de ce matin seraient reliées à la visite de la police au local des Hells Angels de Trois-Rivières à Saint-Cuthbert, vendredi dernier.

Au moment de l'arrivée des enquêteurs dans le local, une douzaine de personnes étaient à l'intérieur, dont cinq membres en règle des Hells Angels de Trois-Rivières, Yves Gagné, Alain Biron, René Monfette, Marcellin Morin et Pierre Ayotte, leur prospect Pascal Facchino, des membres des club-écoles des Deimos Crew et des Devils Ghosts, et une avocate.

L'Escouade nationale de répression du crime organisé est chapeautée par la Sûreté du Québec et son mandat est de s'attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé.

Cette série de perquisitions, vendredi et ce matin, n'est pas sans rappeler l'enquête Objection, par laquelle l'ENRCO a démantelé quelques réseaux de trafic de stupéfiants liés aux Hells Angels au printemps dernier.

