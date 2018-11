Saisies de drogues et arrestations en cours à Longueuil

ISABELLE GRIGNON-FRANCKE

La Presse

Cinq arrestations ont eu lieu ce matin dans le cadre d'une opération menée par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) sur son territoire et à Chambly. L'opération en cours depuis la matinée a mené à la saisie de plus de 12 000 $, d'un kilo de cocaïne et de deux véhicules, affirme le SPAL.