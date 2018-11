Le SPVM frappe un club-école des Hells Angels

Au total, les policiers doivent effectuer une quinzaine de perquisitions, surtout dans l'est de Montréal, et au moins une à Laval. Des résidences et des entrepôts sont visés.

Selon nos informations, les policiers ont saisi d'importantes quantités de drogues durant cette enquête commencée il y a environ un an.

Des individus, dont des membres des Minotaures, ont été arrêtés, mais on ignore combien pour le moment.

Les Minotaures ont été créés en 2017 et ils ont été vus à quelques évènements en compagnie des Hells Angels depuis leur création.

Leur réseau serait actif dans la distribution et la vente d'héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine, surtout dans l'est de Montréal, le quartier Hochelaga-Maisonneuve et le centre-ville.

L'enquête baptisée Asterios a débuté par une investigation sur la vente d'héroïne par ce groupe puis a pris de l'ampleur au cours des derniers mois.