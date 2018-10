Les Hells Angels encore ciblés par une perquisition

En fin de journée mercredi, les limiers avaient mis la main sur 46 000 $ en argent, un demi-kilogramme de cocaïne, plus de 17 000 comprimés de méthamphétamine, des imitations d'armes de poing et de vraies balles de calibre 9 mm. Selon nos informations, le réseau visé serait dirigé par un certain Sébastien Primeau, qui louerait des territoires de trafic de stupéfiants aux Hells Angels et leur verserait une taxe. Personne n'a été arrêté, car il s'agit de perquisitions en cours d'enquête. Les membres de l'ENRCO - qui visent les têtes dirigeantes du crime organisé - ont adopté cette stratégie du « supplice de la goutte d'eau » et ont multiplié les perquisitions avant d'arrêter plusieurs individus, dont des membres des Hells Angels, dans l'opération Objection par laquelle ils ont démantelé des réseaux de trafic de stupéfiants liés aux Hells Angels au printemps dernier.