Concours de mangeurs de hot-dogs Patrick Bertoletti et Miki Sudo champions de la classique du 4 juillet

(New York) Patrick Bertoletti a englouti 58 hot-dogs pour remporter jeudi son premier titre masculin au concours annuel de mangeurs de hot-dogs du 4 juillet à New York, profitant de l'absence de la plus grande vedette de l'événement. Chez les femmes, la championne en titre Miki Sudo a remporté son 10e championnat et établi un nouveau record mondial en mangeant 51 hot-dogs.