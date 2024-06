(Copenhague) Le Danemark va taxer les éleveurs pour les gaz à effet de serre émis par leurs vaches, moutons et porcs à partir de 2030. Il s’agit du premier pays au monde à le faire, car il s’attaque à une source importante d’émissions de méthane, l’un des gaz les plus puissants contribuant au réchauffement de la planète.

Jan M. Olsen Associated Press

L’objectif est de réduire les émissions danoises de gaz à effet de serre de 70 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, a expliqué le ministre de la Fiscalité, Jeppe Bruus.

À partir de 2030, les éleveurs danois seront taxés à hauteur de 300 couronnes (43 $ US) par tonne d’équivalent dioxyde de carbone. Cette taxe passera à 750 couronnes (108 $ US) en 2035. Toutefois, en raison d’une déduction fiscale de 60 %, le coût réel par tonne commencera à 120 couronnes (17,3 $ US) et passera à 300 couronnes en 2035.

Bien que le dioxyde de carbone retienne généralement l’attention pour son rôle dans le changement climatique, le méthane piège environ 87 fois plus de chaleur sur une période de 20 ans, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis.

Les niveaux de méthane, qui est émis par des sources telles que les décharges, les systèmes de pétrole et de gaz naturel et le bétail, ont augmenté particulièrement rapidement depuis 2020. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’élevage est responsable d’environ 32 % des émissions de méthane d’origine humaine.

« Nous ferons un grand pas vers la neutralité climatique en 2045 », a déclaré M. Bruus, ajoutant que le Danemark « sera le premier pays au monde à introduire une véritable taxe sur le CO 2 dans l’agriculture » et espérant que d’autres pays suivront son exemple.

La Nouvelle-Zélande avait adopté une loi similaire qui devait entrer en vigueur en 2025. Cependant, la législation a été retirée du livre des lois mercredi après de vives critiques de la part des agriculteurs et un changement de gouvernement lors des élections de 2023, passant d’un bloc de centre gauche à un bloc de centre droit. La Nouvelle-Zélande a indiqué qu’elle exclurait l’agriculture de son système d’échange de quotas d’émission afin d’explorer d’autres moyens de réduire le méthane.

Au Danemark, l’accord a été conclu lundi en fin de journée entre le gouvernement de centre droit et les représentants des agriculteurs, de l’industrie et des syndicats, entre autres, et a été présenté mardi.

La décision du Danemark intervient après des mois de protestations des agriculteurs européens contre les mesures d’atténuation du changement climatique et les réglementations qui, selon eux, les conduisent à la faillite.

La Société danoise pour la conservation de la nature, la plus grande organisation de protection de la nature et de l’environnement au Danemark, a qualifié l’accord fiscal de « compromis historique ».

« Nous sommes parvenus à un compromis sur la taxe sur le CO 2 , qui jette les bases d’une industrie alimentaire restructurée, y compris de l’autre côté de 2030 », a déclaré Maria Reumert Gjerding, présidente de la société, à l’issue des négociations auxquelles elle a pris part.

Une vache danoise typique produit 6 tonnes métriques d’équivalent CO 2 par an. Le Danemark, qui est un grand exportateur de produits laitiers et de viande de porc, taxera également les porcs, bien que les vaches produisent des émissions beaucoup plus importantes que les porcs.

La taxe doit être approuvée par le Folketing (parlement), qui compte 179 sièges, mais le projet de loi devrait être adopté à l’issue d’un large consensus.

Selon les statistiques danoises, le pays scandinave comptait, au 30 juin 2022, 1484 377 vaches, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente.