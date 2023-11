(Paris) Un chapeau de feutre délavé et craquelé porté par Napoléon Bonaparte a été adjugé dimanche pour 1,932 million d’euros (2,89 millions CAN), frais compris, lors d’une vente aux enchères des biens de l’empereur français.

Associated Press

« Il s’agit d’un record mondial pour un chapeau de Napoléon Ier ! », a noté la maison de ventes Osenat.

Le bicorne noir emblématique - l’un des rares chapeaux encore existants de Napoléon lorsqu’il était empereur des Français - était initialement évalué entre 600 000 et 800 000 euros (900 000 $ et 1,3 million CAN). Il datait du milieu de son règne.

C’était la pièce maîtresse de la vente aux enchères dimanche à Fontainebleau de souvenirs rassemblés par un industriel français décédé l’année dernière.

Mais les enchères sont rapidement montées de plus en plus haut jusqu’à ce que Jean Pierre Osenat, président de la maison Osenat, désigne le vainqueur.

Le nom de l’acheteur retenu n’a pas été dévoilé.

Alors que les autres officiers portaient habituellement leur chapeau de façon perpendiculaire aux épaules, Napoléon Bonaparte le portait en parallèle. Ce style - connu sous le nom de « en bataille » - permettait à ses troupes de repérer plus facilement leur commandant au combat.

Le chapeau a été récupéré pour la première fois par le colonel Pierre Baillon, quartier-maître sous Napoléon, selon les commissaires-priseurs. Le chapeau est passé ensuite entre de nombreuses mains avant que l’industriel Jean-Louis Noisiez n’en fasse l’acquisition.

L’entrepreneur a passé plus d’un demi-siècle à rassembler sa collection de souvenirs napoléoniens, d’armes à feu, d’épées et de pièces de monnaie avant sa mort, en 2022.