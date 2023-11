PHOTO MICHAEL PROBST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Un avion-cargo belge parti de New York a dû faire demi-tour et regagner l’aéroport international John F. Kennedy à cause d’un cheval échappé de son box, ont rapporté mardi des médias américains.

Agence France-Presse

Citant un enregistrement du contrôle aérien, la chaîne de télévision ABC News a rapporté que le cheval a réussi à se détacher jeudi dernier au soir, dans la demi-heure qui a suivi le décollage. L’avion se trouvait déjà à environ 9500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le pilote du Boeing 747 d’Air Atlanta Icelandic a alors demandé l’autorisation de revenir à New York, l’équipage étant incapable d’assurer le retour en toute sécurité du cheval dans son box.

« Nous n’avons pas de problème de vol, mais nous devons retourner à New York parce que nous n’arrivons pas à remettre le cheval sous clef », déclare le pilote dans un enregistrement posté sur YouTube.

Le pilote demande également qu’un vétérinaire soit présent pour l’atterrissage.

L’avion a dû larguer quelque 20 tonnes de carburant au-dessus de l’Atlantique avant de pouvoir atterrir.

Il a ensuite repris son vol peu après et a atterri à Liège en Belgique le matin suivant, selon les données du site spécialisé FlightRadar24.