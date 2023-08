(Londres) Des chasseurs de mystères ont convergé samedi vers un lac écossais à la recherche de signes du mythique monstre du Loch Ness.

Jill Lawless Associated Press

Le Loch Ness Center a déclaré que les chercheurs tenteraient de trouver des preuves de l’existence du monstre, nommé Nessie, en utilisant des drones à imagerie thermique, des caméras infrarouges et un hydrophone pour détecter les sons sous-marins dans les eaux troubles du lac. L’évènement de deux jours est présenté comme la plus grande étude du lac depuis 50 ans, et sollicite des bénévoles scrutant l’eau depuis des bateaux et les rives du lac, tandis que d’autres personnes du monde entier se joignent à eux au moyen de caméras numériques.

Alan McKenna, du Loch Ness Center, a déclaré que l’objectif était « d’inspirer une nouvelle génération de passionnés du Loch Ness ».

M. McKenna a déclaré à la radio de la BBC que les chercheurs « recherchaient des failles dans la surface et demandaient à des bénévoles d’enregistrer toutes sortes de comportements naturels sur le loch ».

« Toutes les ondulations ou les vagues ne sont pas des monstres. Certaines d’entre elles peuvent être expliquées, mais il y en a une poignée qui ne le peut pas », a-t-il affirmé.

Le Loch Ness Centre est situé dans l’ancien hôtel Drumnadrochit, où a commencé la légende moderne de Nessie. En 1933, le gestionnaire Aldie Mackay a rapporté avoir repéré une « bête aquatique » dans le loch bordé de montagnes. Il s’agit de la plus grande masse d’eau douce en volume au Royaume-Uni, qui va jusqu’à 230 mètres de profondeur, en faisant l’une des plus profondes.

L’histoire a déclenché une fascination mondiale durable pour la recherche du monstre insaisissable, engendrant des canulars et des centaines de témoignages oculaires. De nombreuses théories ont été avancées au fil des années, notamment selon lesquelles la créature pourrait être un reptile marin préhistorique, une anguille géante, un esturgeon ou même un éléphant de cirque en fuite.

Plusieurs personnes pensent que ces observations sont des farces ou peuvent être expliquées par des bûches flottantes ou des vents forts, mais la légende est une aubaine pour le tourisme dans la région pittoresque des Highlands écossais.

Un tel scepticisme n’a pas dissuadé les bénévoles, comme Craig Gallifrey.

« Je crois qu’il y a quelque chose dans le loch », a-t-il dit, bien qu’il soit ouvert d’esprit sur ce que c’est. « Je pense qu’il doit y avoir quelque chose qui alimente les spéculations », a ajouté M. Gallifrey.

Il a déclaré que, quel que soit le résultat des recherches du week-end, « la légende continuera ».

« Je pense que c’est juste l’imagination de quelque chose qui se trouve dans la plus grande étendue d’eau du Royaume-Uni. Il y a beaucoup plus d’histoires, a-t-il affirmé. Il y a encore d’autres choses, même si elles n’ont pas été prouvées. Il y a encore quelque chose d’assez spécial dans le loch. »