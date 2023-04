Un florilège d’appels loufoques aux services « non urgents » de la ville de New York

(New York) « Comment cuisiner ma dinde pour Thanksgiving ? », « Mon frigo fait trop de bruit » : la ville de New York a célébré les 20 ans de son service d’appels « non urgents », le 311, en diffusant ses requêtes les plus loufoques parmi 525 millions de contacts.