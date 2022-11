À Los Angeles, vous pouvez remonter le temps jusqu'aux années 80 et 90 avec une nouvelle expérience éphèmère Blockbuster qui est en fait un... speakeasy.

Reuters

Le speakeasy - un bar caché qui s'inspire des établissements clandestins des années 1920 - permet aux invités d'entrer, d'obtenir leur carte de membre Blockbuster et de parcourir les boîtes VHS sur les étagères.

Mais au lieu d'une cassette vidéo, les boîtes VHS représentent différentes boissons : cocktails, bières, vins...

L'expérience immersive, avec le célèbre décor bleu et jaune, permet aux clients de se détendre sur des poufs et même de jouer à des jeux vidéo rétro. Ils peuvent également regarder des films emblématiques des années 80 et 90 tout en buvant et en dînant dans le jardin.

Le speakeasy se situe sur Melrose Avenue et est ouvert jusqu'en février 2023.