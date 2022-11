Flossie, 26 ans, obtient le titre Guinness du « plus vieux chat au monde »

Flossie, 26 ans, a été reconnu par Guinness World Records et Cats Protection comme le chat vivant le plus âgé quelques semaines seulement avant son 27e anniversaire.

Agence France-Presse

« Je n'ai pas l'impression de vivre avec le chat le plus âgé, j'ai l'impression que c'est sa maison et que j'empiète sur son espace, indique Vicki Green, propriétaire du félin qui vit à Londres. Je l'apprécie vraiment, c'est une colocataire agréable et nous nous entendons très bien. Je n'ai pas l'impression de vivre avec une personne âgée. »

« Flossie a environ 114 années humaines. Si seulement nous pouvions tous être si beaux à un âge avancé», ajoute-t-elle.