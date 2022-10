La copropriétaire de la boulangerie One House Bakery, Catherine Pervan, et sa fille Hannalee ont confectionné une réplique grandeur nature du héros de Star Wars Han Solo. Son nom? Pan Solo.

Agence France-Presse

La sculpture du célèbre personnage est exposée à Benicia, en Californie, dans le cadre du concours annuel d'épouvantails de la ville.

« Chaque année, nous soumettons notre épouvantail et il est généralement dans la veine de la science-fiction, parce que nous sommes de vrais geeks et de science-fiction, explique Catherine. Dans le passé, nous avons réalisé Game of Scones, le Pandolorian, Alligator Loki. Et puis cette année, nous avons eu cette incroyable image iconique de Han Solo piégé dans la carbonite. »

« C'est ce qu'on appelle la pâte morte. C'est de la pâte à pain sans levure, poursuit Hannalee. Essentiellement, vous commencez à construire la sous-structure. C'est une pâte extrêmement dure, donc vous pouvez la mettre au four pendant cinq ou six heures et elle formera la base. Ensuite, on change lentement la concentration de sucre en eau au fur et à mesure que l'on monte dans la sculpture. La couche supérieure contient la plus grande quantité de sucre et d'eau. Vous pouvez donc la recouvrir et c'est de là que proviennent les détails. »