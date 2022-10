(Benicia) « Pan Solo » est un gigantesque morceau de pain inspiré du personnage de Han Solo, issu de la saga Star Wars.

Associated Press

C’est une boulangerie de la région de la baie de San Francisco qui a créé cette sculpture en pain d’une hauteur de 1,8 mètre. Han Solo y est représenté tel qu’il est apparu dans le cinquième épisode de la saga Star Wars, après avoir été congelé dans la carbonite.

Hanalee Pervan et sa mère, Catherine Pervan, copropriétaires de One House Bakery à Benicia, en Californie, ont passé des semaines à mouler, cuire et assembler la sculpture grandeur nature en utilisant du bois et deux types de pâte, y compris un type sans levure avec une plus haute teneur en sucre qui permettra à la sculpture de durer plus longtemps.

Les deux ont travaillé la nuit, une fois les affaires de la journée terminées. Les détails réalisés avec amour montrent le visage angoissé de Han Solo et ses mains tendues.

Mme Hanalee a reconnu qu’elle était peut-être un peu obsédée. « Maman m’a fait le quitter parce que j’étais obsédée par les lèvres », a déclaré Hanalee Pervan au New York Times.

La création de « Pan Solo » était particulièrement significative, a-t-elle déclaré au journal, car elle a contracté la COVID-19 en janvier 2021 et a perdu une grande partie de ses sens de l’odorat et du goût.

« Donc, trouver de la joie dans une autre partie de la nourriture est vraiment important », a-t-elle mentionné.

La sculpture est maintenant exposée à l’extérieur de la boulangerie, située à environ une demi-heure de route au nord de San Francisco.

« Pan Solo » est la participation de la boulangerie au concours annuel « Downtown Scarecrow Contest » de la rue principale du centre-ville. Le public pourra voter pour ses coups de cœur parmi plus d’une vingtaine de créations présentées par des entreprises locales.

Les Pervans, qui sont de grandes adeptes de science-fiction et du genre fantastique, avaient lancé une autre création sur le thème de Star Wars en 2020 mettant en vedette le Mandalorian et Baby Yoda.

Malheureusement, « Pan Solo » ne durera pas éternellement. La pâte ne sera pas mangée, mais elle finira par être compostée.